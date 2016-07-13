بالصور: "جواب اعتقال" للنجم الأسمر محمد رمضان

في أول رد على الشائعات التي أكدت رغبته بعدم استكمال تصوير فيلمه الجديد "جواب اعتقال" بعد تزايد الهجوم عليه واتهامه صراحة بالتحريض على العنف، نشر النجم الأسمر محمد رمضان اليوم البوستر التشويقي الأول لفيلمه الجديد، مؤكداً أنه سيعرض بموعده المحدد سلفاً وهو 12 سبتمبر المقبل، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

رمضان الذي تلقى مؤخراً تأنيباً من أغلب النقاد بسبب مشاهد العنف المبالغ فيها والسوقية الشديدة بحوار مسلسله "الأسطورة" ، قيل إنه سيستجيب لرأي النقاد ويغير من مساره، وأعلن بعض المقربين منه أنه يتفاوض مع المنتج السبكي لوقف تصوير فيلم عيد الأضحى "جواب اعتقال" خاصة وأنه ينتمي لسلسة أفلام العنف، وتردد أنه سيستعد لإنجاز أول فيلم له مع النجم أحمد السقا.

الرد على كل الشائعات ظهر عبر الحساب الشخصي للأسطورة بموقع إنستقرام، مع نشر "البوستر" التشويقي، وعلق عليه قائلاً:البوستر التشويقي الأول لفيلم #جواب_إعتقال #فيلم_عيد_الأضحى ١٢سبتمبر2016 بجميع دور العرض #ثقة_في_الله_نجاح .

استقبال جمهور رمضان للبوستر جاء على غير العادة فاتراً، وحذره معجب من خطورة الاستمرار بالسباحة ضد تيار الأسرة المصرية حيث يراه الكبار مجرد بلطجي ، وقال kashf_al_mst5by : محمد رمضان انت فنان كويس بس للاسف انت مش قادر تكسب حب الناس الكبيرة لانك في نظرهم بلطجي بس لو انت بعدت شوية عن النوع ده من الأفلام واتجهت لأنواع تاني بحيث تكسب باقي الجمهور المصري والعربي هيبقى ده احسنلك وبالتوفيق يا بطل.

يذكر أن فيلم "جواب اعتقال" من إنتاج أحمد السبكى وتأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته إياد نصار ودينا الشربيني وصبري فواز وسيد رجب ومحمد عادل.

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