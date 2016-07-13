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المطربة المغربية جنات بجلسة تصوير مع حصان "خجول"

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الثلاثاء 12-07-2016 23:11

حافظت المطربة المغربية جنات على طابعها الكلاسيكي المحتشم بجلسات تصويرها، رغم انضمام حصان لها بجلسة التصوير التى جرت بالكامل داخل اسطبل خيول، علماً بأن الحصان غالباً ما يستخدم مع المطربات الباحثات عن الحرية والإثارة، ولكن جنات وجدت حريتها داخل الجلسة المثيرة في شيء آخر تماماً بعدما تخلت عن الحذاء الكلاسيكي الملائم لفستانها الأبيض وارتدت بدلاً منه هاف بوت يصلح لرعاة البقر.

جنات التي تراهن دوماً على صوتها وملامحها الهادئة، اعتادت أن تقدم لمتابعيها جلسات تصوير هادئة، ومن باب التغيير ، قامت باصطحاب حصان بدا واضحا انه يبادلها الهدوء والخجل، كما هيمنت النظافة والرتابة على اسطبل الخيول، وتوقفت الاثارة عن الفستان الأبيض الشبيه بفستان الزفاف مع حذاء هاف بوت، الجلسة بالكامل من تصوير حسام عاطف.

الحصان أثار الكثير من الجدل لأكثر نجمات الغناء .. ولكن جنات روضت فرسها الجامح فبات أكثر خجلا منها .. شاهدوا الصور بأنفسكم.

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سيدتي