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بيتر أندريه ينشر فيديو مميز في ذكرى زواجه

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الأربعاء 13-07-2016 00:51

إحتفل المغني البريطاني-الأسترالي بيتر أندريه Peter Andre بذكرى زواجه الأول، من خلال نشر مميز صورته شركة Head High Productions خلال الزفاف.

أندريه البالغ من العمر 43 عاماً، أظهر من خلال الفيديو مدى حبه لزوجته Emily MacDonagh، ابنة الـ 26 سنة، التي تعمل طبيبة.

الفيديو الذي تبلغ مدته 5 دقائق، يظهر العروسين في لحظات رومنسية من ليلة العمر في Mamhead House بـ Exeter البريطانية.

هذا الزواج هو الثاني للمغني بيتر، حيث انه تزوج في الـ 2005 من النجمة كايتي برايس Katie Price.

يشار الى ان علاقة بيتر وزوجته بدأت في العام 2012، واستمرت 3 سنوات الى ان تزوجا في 11 تموز 2015.

 

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سيدتي

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