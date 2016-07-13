«جوجل» تحذر المستخدمين: حكومات تتجسس عليكم

أبلغت شركة غوغل مستخدميها، بتعرضهم شهريا لأربعة آلاف هجوم إلكتروني ترعاها دول.

وقالت ديان غرين، نائب رئيس شركة غوغل، عضو مجلس إدارة شركة ألفابت، خلال حديثها في مؤتمر عن التكنولوجيا، إن غوغل كانت تصدر عشرات آلاف التحذيرات كل شهر، وإن الزبائن كانوا كثيرا ما يحدثون برامج الأمن لديهم استجابة لتلك التحذيرات.

وأبلغت الشركة، التي تتزعم محركات البحث في شبكة الإنترنت، والتي تطور أنظمة أندرويد للهواتف المحمولة، مستخدميها بتجسس الحكومات عليهم.

وكانت غرين تستعرض براعة غوغل الفائقة في مجال الأمن، خلال المؤتمر الذي تنظمه مجلة “فورشن” في آسبن، بولاية كولورادو الأميركية.