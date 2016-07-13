دراسة: نوبات انخفاض الحمض الكيتونى السكرى المتكررتسبب الوفاة المبكرة

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً فى مجلة الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكر [EASD]، أن النوبات المتكررة من انخفاض الحمض الكيتونى السكرى ((DKA—a تهدد الحياة وترفع معدلات الوفيات والموت المبكر، وخاصة فى الشباب.

وينشأ الحمض الكيتونى السكرى ((DKA—a بسبب نقص الأنسولين فى الجسم، ويصيب نسبة كبيرة من مرضى السكرى من النوع الأول.

>وأظهرت نتائج الدراسة الجديدة أن متوسط العمر عند الوفاة كان 32 فقط فى المرضى الذين يعانون من انخفاض معدل الحمض الكيتونى السكرى ((DKA—a إلى 5 أو أكثر.

ووجد الباحثون أن هناك أكثر من 1 فى كل 5 أشخاص يعانون من خطر الموت فى البلدان التى لديها انخفاض فى معدل الحمض الكيتونى السكرى ((DKA—a ، على مدى 2.4 سنوات من المتابعة.

وأشار الدكتور فريزر جيب، أستاذ الغدد الصماء والسكر فى أسكتلندا إلى أن مستويات الحمض الكيتونى السكرى ((DKA—a العامل الرئيسى فى وفاة 29.4٪ من الرجال و 21.7٪ من النساء ويحدث أكثر شيوعا فى المرضى الإناث.

وأضاف الباحثون أن تشخيص مرض السكرى فى مرحلة المراهقة والأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية يحميهم من حدوث انخفاض الحمض الكيتونى السكرى ((DKA—a فجأة.

و75% من وفيات المرض ناتجة عن أمراض القلب.. تعرف على أهم 4 مضاعفات لمرض السكر أهمها فقدان البصر والفشل الكلوى

دراسة: الجينات الوراثية وراء الإصابة بمرض السكر