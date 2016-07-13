خبير اقتصادي: الحكومة غير قادرة على خفض الدين المحلي

قال رئيس المنتدي المصري للدراسات الإقتصادية، الدكتور رشاد عبده، إن المجموعة الاقتصادية في حكومة شريف إسماعيل والمسئولين عن الملف الإقتصادي فى مصر غير قادرين على تحقيق المعادلة الصعبة بشأن خفض الدين وزيادة الإحتياطي النقدي.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن خطوات البنك المركزي مرتبكة وغير مدروسة وتسهم فى زيادة سعر الدولار.

وأضاف عبده، أن تلك الإجراءات وما صاحبها من خفض قيمة الجنية المصري غير مفهومة، لافتاً إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال سيضارون بشكل كبير جراء تخفيض سعر الجنيه. وأوضح عبده أن هناك عمليات لشراء الدولار من المصريين فى الخليج مقابل 15 جنيه.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن كل التصريحات الخاصة بمحافظ البنك المركزي أضرت الإقتصاد المصري، داعياً إياه لمناظرة للمناقشة بشأن سياساته النقدية.