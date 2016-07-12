اللجنة التنفيذية لحزب العمال البريطاني تؤيد أحقية كوربين في الترشح لزعامة الحزب

صوت أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال البريطاني، مساء اليوم الثلاثاء، في اقتراع سري، على أحقية زعيم الحزب جيريمي كوربين في الترشح في انتخابات زعامة الحزب بشكل تلقائي ودون الحاجة للحصول على دعم 51 نائبا.

وجاءت نتيجة تصويت اللجنة التنفيذية لصالح زعيم المعارضة في بريطانيا بنسبة 18 إلى 14 صوتا، بعد ساعات من المناقشات في مقر الحزب وسط لندن.

وقال متحدث باسم حزب العمال “وافقت اللجنة الوطنية التنفيذية على أن يقوم جريمي كوربين، باعتباره زعيما منتهية ولايته، بالمضي قدما في الاقتراع دون الحاجة إلى ترشيحات من المجموعة البرلمانية لحزب العمال”، مضيفا “جميع المرشحين الآخرين للقيادة عليهم الحصول على دعم 20% من نواب الحزب”.

وأعرب كوربين – في تعليقه على قرار اللجنة – عن سعادته بأنه سيترشح للانتخابات على زعامة الحزب بشكل “تلقائي”، متعهدا بأنه سيشن حملة على “كل الأمور الهامة”، طبقا له.

وأضاف كوربين – خارج مقر الحزب في وستمنستر بوسط لندن- أنه يأمل أيضا ألا تكون هناك أية معارضة قضائية بعد إعلان نتيجة الاقتراع السري للجنة التنفيذية الوطنية.

من جانبها، قالت منافسته على زعامة الحزب أنجيلا إيجل، “أنا سعيدة بأن اللجنة التنفيذية الوطنية توصلت لقرار. أرحب المنافسة. وأنا عازمة على الفوز بها”.

أ ش أ