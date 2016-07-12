مارجريت عازر :والدة «ريجيني» رفضت تسليم حاسوبه الشخصي لجهات التحقيق فى مصر

قالت كيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مارجريت عازر، إنَّ والدة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني رفضت تسليم حاسوبه الخاص لجهات التحقيق في مصر، دون إبداء أسباب واضحة، لافتة إلى أن موقف البرلمان الإيطالي تجاه مصر لم يكن مدروسًا خاصة بعد قرار وقف تصدير قطع الغيار العسكرية لمصر على خلفية قضية الطالب الإيطالي.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن مصر ينقصها الأدوات الدبلوماسية والإعلامية لنقل وجهات النظر المصرية والتفاصيل الدقيقة لأى قضية تمس علاقة مصر بالدول، مردفة: “دائنما ما تأتي خطواتنا كرد فعل تجاه قرارات بعينها”.