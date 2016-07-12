الاتحاد الأوروبي ينتقد عرقلة إسرائيل للمساعدات الأوروبية لمنظمات المجتمع المدني

انتقد الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا أقرته إسرائيل بشأن مراقبة المساعدات التي تتلقاها المنظمات المدنية الإسرائيلية من دول الاتحاد، واصفًا القانون بأنه “تقويض” لما يسمى ديمقراطية الدولة الإسرائيلية.

وأشار الاتحاد – في بيان أوردته قناة “إيه بي سي” الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء إلى أن القانون الجديد يعرقل سياسة منظمات المجتمع المدني العاملة داخل إسرائيل.

وذكرت القناة الإخبارية أن القانون الجديد، والذي تم إقراره يوم الإثنين، يفرض على المؤسسات التي تتلقى معونات من جمعيات لا تهدف إلى الربح بالإفصاح عن تفاصيل التبرعات، إذا ما كانت المساعدات التي تصل إليها تزيد على نصف ما تدير به شئونها.

ولن يسري هذا القانون على كثير من الجماعات المتشددة الإسرائيلية لأنها تتلقى المساعدات من شخص ثري واحد.

أ ش أ