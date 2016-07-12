الفنان عمرو سعد : مسلسل «يونس ولد فضة» صعيدي موديل 2016

قال الفنان عمرو سعد، إن مسلسل «يونس ولد فضة» صعيدي موديل 2016، مؤكدًا أن نجاح المسلسل حمله مسئولية كبير في اختيار أعماله القادمة وضرورة أن تكون على نفس المستوى.

وأضاف «سعد»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الثلاثاء، أن ردود الأفعال حول «يونس ولد فضة» كانت مفاجأة كبيرة ومذهلة.

وعن إثارة الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي، خلال أحداث المسلسل الذي تم عرضه على شاشة «إم بي سي مصر»، في شهر رمضان الماضي، قال «سعد»، إنه من الصعب تجاهل ردود فعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها أصبحت متداخلة في كل جوانب الحياة اليومية للمواطن المصري.