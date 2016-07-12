«حقوق القاهرة» بعد سرقة أوراق الإجابة: الطلاب المتضررين سيحصلون على أعلى درجة

قال الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنَّ أساتذة الكلية يرفضون تصحيح أوراق الامتحان داخل الكلية نظرًا للأعداد الكبيرة للطلاب، ويقومون بنقلها للتصحيح في منازلهم، مؤكَّدًا أنَّه سيتم التعامل مع الطلاب الذين تعرضت أوراق إجابتهم للسرقة بكل حيادية حيث سيحصلون على أكبر درجة، مع مراعاة ألا تقل عن الحد الأدنى للنجاح.

وأضاف «سالم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن حادث سرقة أوراق إجابات 218 طالبا من الفرقة الثالثة بالكلية مؤسف للغاية.

وتعرضت أوراق إجابات 218 طالبا بالدفعة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، للسرقة من سيارة أحد المستشارين بعد كسر الزجاج الخاص بالسيارة.