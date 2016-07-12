«منصور» عن مقاطعة الحكام لمباريات الزمالك: «كلام ماينفعش يتقال في مراكز شباب»

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على مقاطعة الحكام إدارة مبارياته بكأس مصر قائلًا “ الكلام اللي قالته لجنة الحكام النهاردة، ما ينفعش يتقال في مراكز شباب”، في إشارة إلى اعتذار الحكام عن إدارة مباريات الزمالك.

وأوضح منصور خلال مداخله هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج «ستاد مصر» مع الإعلامي مدحت شلبي أن لديه مشكلة مع 3 حكام، لاعتيادهم على ظلم ناديه، مؤكدًا أنه لم يتهم بالرشوة، كما طالب رئيس الزمالك بمعاقبة الحكام الذين قرروا اليوم مقاطعة إدارة مباريات نادي الزمالك.

يذكر أنه تم اسناد مهمة تحكيم مباراة الزمالك واتحاد الشرطة إلى طاقم حكام من الأردن.

وكانت لجنة الحكام قد اشترطت تقديم نادى الزمالك اعتذار رسمى من أجل موافقة الحكام على إدارة مبارياته بكأس مصر، حرصًا منهم على نجاح المسابقات الرسمية التى يديرها اتحاد الكرة.

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