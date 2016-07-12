المشروبات الغازية في التدبير المنزلي

يكثر استهلاك المشروبات الغازية أثناء الصيف؛ ولهذه المشروبات الباردة دور أيضاً في تدبير المنزل:

- تنزع المشروبات الغازية البقع الصعبة كالزيت عن الأقمشة، من خلال سكب القليل منها على المنطقة المتسخة ونقعها قليلاً، ومن ثمّ غسلها بالطريقة الاعتيادية.

- هي تفيد في تنظيف المرحاض: اسكبي كوباً من مشروب غازي داخل المرحاض واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم افركي المرحاض بواسطة الفرشاة، وستتفاجئين بنتيجة غير متوقعة!

- هي تزيل الصدأ عن القطع المعدنيّة، من خلال وضع كلّ منها داخل كوب مملوء بمشروب غازي، مع تركها لساعات.

ثم، تمسح القطعة المعدنية بواسطة قطعة من القماش.

- هي تسهّل عملية تنظيف الأواني المحروقة، وذلك بنقع الأخيرة لمدّة نصف ساعة بمشروب غازي، ومن ثمّ شطفها بالطريقة الاعتيادية.