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المشروبات الغازية في التدبير المنزلي

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الثلاثاء 12-07-2016 16:52

يكثر استهلاك المشروبات الغازية أثناء الصيف؛ ولهذه المشروبات الباردة دور أيضاً في تدبير المنزل:

- تنزع المشروبات الغازية البقع الصعبة كالزيت عن الأقمشة، من خلال سكب القليل منها على المنطقة المتسخة ونقعها قليلاً، ومن ثمّ غسلها بالطريقة الاعتيادية.
- هي تفيد في تنظيف المرحاض: اسكبي كوباً من مشروب غازي داخل المرحاض واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم افركي المرحاض بواسطة الفرشاة، وستتفاجئين بنتيجة غير متوقعة!
- هي تزيل الصدأ عن القطع المعدنيّة، من خلال وضع كلّ منها داخل كوب مملوء بمشروب غازي، مع تركها لساعات.
ثم، تمسح القطعة المعدنية بواسطة قطعة من القماش.
- هي تسهّل عملية تنظيف الأواني المحروقة، وذلك بنقع الأخيرة لمدّة نصف ساعة بمشروب غازي، ومن ثمّ شطفها بالطريقة الاعتيادية.

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سيدتي