تفحم عامل فى حريق ورشة سمكرة سيارات بمدينة الزقازيق بالشرقية

نشب حريق بورشة سمكرة سيارات بشارع الترب بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، وأسفر عن وفاة صاحب الورشة داخلها وتوجهت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق برئاسة العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق بورشة سمكرة سيارات بمدينة الزقازيق، وأسفر عن وفاة رضا محمد 41 سنة صاحب الورشة، إثر انفجار تنك داخل الورشة، ورجح مصدر أمنى أن يكون سبب الحريق انفجار تنك سيارة داخل الورشة.

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