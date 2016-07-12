جابر نصار ينفى تصريح عميد الحقوق عن ضياع أوراق الإجابة: "مافيش حاجة اتسرقت"

نفى الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وقوع أى سرقة لأوراق إجابات 281 طالبًا، بالدفعة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، قائلا "هذا كلام غير صحيح ولم يحدث هذا، واذا حدث سيتم تحويل الواقعة للتحقيق".

وأضاف نصار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما أشيع حول سرقة أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، عار تماما من الصحة، مؤكدا أنه من الممكن أن يفقد بعض الإجابات، لكنه لم يحدث حتى الآن.

يذكر أن الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أكد على سرقة 281 ورقة إجابة خاصة بطلاب الدفعة الثالثة بكلية الحقوق.

عميد حقوق القاهرة يفاجئ طلاب الفرقة الثالثة: أوراق الإجابة اتسرقت