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الائتلاف السوري المعارض: أمريكا تقف صامته أمام المجازر الروسية في حلب

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الائتلاف السوري المعارض: أمريكا تقف صامته أمام المجازر الروسية في حلب الائتلاف السوري المعارض: أمريكا تقف صامته أمام المجازر الروسية في حلب

سمير نشار – عضو الائتلاف السوري المعارض

 كتب – مراسل «ONA»

قال عضو الائتلاف السوري المعارض، سمير نشار،  إن المجتمع الدولي يقف على الحياد تجاه ما يجري في سوريا من قصف مستمر لقوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدينة حلب.

وأضاف نشار، خلال حواره لقناة “الغد” ، مع الإعلامية سنار سعيد، أن الولايات المتحدة ألا تقف صامتة تجاه ما يجرى من مجازر في مدينة حلب، أو حتى في بلدة داريا، موضحا أن صمتها يعني الضوء الأخضر لروسيا لقصف المدنيين في حلب، والولايات المتحدة خذلت السوريين والعالم بذلك الصمت.

وأوضح نشار، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد هدنة في سوريا، ومازال القصف على المدنيين في حلب مستمرا، والميليشيات الشيعية تحاول فرض الحصار على مدينة حلب.

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أونا

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