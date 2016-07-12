ما لا تعرفينه عن علاج الشعر بالكيراتين

انتشرت في الآونة الأخيرة استخدام الكيراتين للحصول على شعر سلس وناعم لعدّة أشهر، وللتمتع بإجازة طويلة من الذهاب إلى صالونات التجميل أسبوعيًّا للحصول على شعر مرتّب وناعم.. ولكن ما هو الكيراتين؟

تعرّفي معنا "سيدتي" إلى الكيراتين أكثر:

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•ما الكيراتين: هو علاج برازيلي للحصول على شعر مستقيم ولامع. يتكوّن من الفومالديهايد الذي يعمل على تجانس الشعر لفترة أطول، بالإضافة إلى البلسم. وبعض أنواع الكيراتين تحتوي على البروتين الذي يُحافظ على شعر قويّ.

•متى يجب استخدام الكيراتين: إذا كنت تُنفقين الكثير من الوقت والأموال في التخلّص من تجعيد الشعر، فعليك باستخدام الكيراتين، لأنه سيساعدك على التخلّص من تجعيد الشعر المقلّق لك. ولكن عليك تجنّب استخدام الكيراتين إذا كنت حاملًا؛ فالموادّ الكيميائية التي توجد في الكيراتين قد تؤثر في صحة الجنين.

•كيف يتمّ العلاج بالكيراتين: يستغرق العلاج بالكيراتين من ساعتين إلى أربع ساعات، حسب نوع الشعر وطوله. أولًا: يتمّ غسل شعرك بالشامبو الجافّ للتخلص من جميع الزيوت المتراكمة عليه، مع تمشيط الشعر جيدًا، ثمّ وضع الكيراتين على شعرك مع تجفيف الشعر بالمكواة الحديد. ولا يمكنك غسل شعرك قبل ثلاثة أيام.

•هل الكيراتين آمن؟!

علاجات الكيراتين مثيرة للجدل؛ وذلك لاحتوائها على الفورمالديهايد؛ ففي الآونة الأخيرة أثبتت الدراسات الحديثة أنّ الفورمالديهايد يحتوي على مادة سلطانية تؤدي إلى سرطان الدم. ولكن مستوى الفورمالديهايد الذي يوجد في الكيراتين يعتبر آمنًا، إلا أنه عليك أن تتجنّبي استخدام الكيراتين، إذا كانت لديك حساسية من الفورمالديهايد.