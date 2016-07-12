غرائب الجمال من عروض الموضة لخريف 2016

انطلقت صيحات جمالية عديدة من عروض الموضة لخريف 2016، وكانت الغرابة عنوانها العريض، إذ تنوّعت طرق تطبيق الأيلاينر وظلال العيون بألوان مختلفة، كما تعددت ابتكارات الشعر مع الاكسسوارات الغريبة.

حلقات الشعر والكحل الأسود من فاندي Fendi

رسم خبير التجميل بيتر فيليبس Peter Phillips عيون العارضات في عروض فاندي Fendi بالكحل الأسود القوي باستخدام قلم كحل من ديور، مع القليل من الغليتر. أما تسريحة الشعر فكانت عبارة عن بعض الحلقات الضيّقة الملفوفة على شكل رفعة نصفية.

تسريحة جديدة لذيل الحصان مع فالنتينو VALENTINO

تحوّلت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الفرق النصفي إلى أغرب التسريحات في عروض فالنتينو، حيث استخدم غيدو بالاو Guido Palau حلقات ذهبية على الخصلات الأمامية، ما جعلها تبدو مميزة جداً.

جان بول غولتير JEAN PAUL GAULTIERوأغرب أحمر شفاه

اعتمد سام براينت Sam Bryant المكياج القوي بالألوان الداكنة على العينين والشفاه، إذ استخدم ظلال العيون باللون الرمادي الداكن، مع أحمر الشفاه باللون البني الداكن. أمّا تسريحة الشعر فكانت على طريقة أوديل جيلبرت Odile Gilbert.

MAISON MARGIELA ومكياج التلطيخ

كالعادة، كان مكياج بات ماكغراث Pat McGrath لـ Maison Margiela مفرطاً في الشكل مع الشفاه الملطخة، والحواجب بألوان الباستيل. أمّا تسريحات الشعر فكانت في قمّة الغرابة مع استخدام مكوّنات غريبة على شكل اكسسوار للشعر.

إيلي صعب وأجدد عيون القطة

رسم توم بيشيوه Tom Pecheux عين القطة للعارضات مع شفاه بلون التوت. أما تسريحة الشعر فكانت من تصميم أورلاندو بيتا Orlando Pita على شكل رفعة جانبية مع تموّجات فيرونيكا ليك Veronica Lake.

VERSACE والعيون الزرقاء

انتشر مكياج العيون الزرقاء في هذه العروض باختلاف أشكاله الغريبة من عيون القطة إلى الظلال المجنحة والغرافيكي، في حين أنّ أحمر الشفاه كان مضيئاً باللون الأحمر.

ألبرتا فيريتي ALBERTA FERRETI والعيون الذهبية

استخدمت فنانة المكياج كريستل كوكيت Christelle Cocquet ظلال العيون بالألوان الذهبية والبرونزية على الجفون.

عيون ديور القوية

أطلّت عارضات ديور بمكياج عيون قويّ جداً، فاستخدم ظلال العيون الأسود الرمادي والذهبي بطريقة جانح كبير على الجفن العلوي. واكتملت الغرابة عند رسم هذا الجانح على الجفن السفلي.

تابعي الصور لمزيد من الغرائب الجمالية التي انتشرت في عروض الموضة لخريف 2016 .