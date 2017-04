مكياج يجعلك لعبة مع جديد ماك

كوني رائدة بموجة جديدة من الألوان التي تستحق أن تكون في الصف الأمامي. الفوشيا، البنفسجي، الزمردي، الخوخي الغامق... جاهزة للاستخدام في منتصف الليل بأي طريقة نجرؤ عليها! لذا كوني لعبة وأرينا كيف – عودة الموضة تبقى شهيرة دائماً.

إنها عارضة

Fresh Blade: أصفر باهت (veluxe pearl)

Gilded Lids: أصفر مشرق مع لؤلؤ (satin)

Sample Sized: زيتوني ذهبي مغبر (frost)

She’s A Model: أزرق مخضر مسود مع لؤلؤ (veluxe pearl)

Big Attitude: رمادي مغبر (frost)

Not Basic Black: فحمي بني مع لؤلؤ (velvet)

Fab Accent: طبيعي ناعم (matte)

Cool Complement: محايد متوسط مغبر (matte)

Dance In the Dark: بني غامق (matte)

ألوان تستحق خشبة عرض الأزياء

Runway Worthy: أبيض ناعم (veluxe pearl)

Dress Me Up: وردي مغبر (satin)

Frock Talk: كرزي مسود (veluxe pearl)

Paradise Island: وردي دافئ ناعم (satin)

Available in Petite: توتي فروستي (velvet)

Snappy Style: خوخي مسود غامق (satin)

Hypnotizing: موف رمادي (frost)

Zip Me Up: بنفسجي متوسط (satin)

Nice Fit: توتي مسود (frost)

FLUIDLINE PEN

Retro Black: أسود

Indelibly Blue: أزرق بحري غامق

Privet: أخضر بحري

LIPSTICK

By Special Order: فوشيا محمر غامق (amplified)

Aim for Gorgeous: فوشيا مشرق (matte)

Stylist’s Tip: بنفسجي غامق (amplified)

Pressed & Ready: طبيعي أبيض (lustre)

M•A•C STUDIO NAIL LACQUER

Style Matters: أخضر ذهبي معدني (frost)

Like My Gown?: أرجواني محمر مغبر (crème)