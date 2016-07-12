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هذاهو المكياج الامثل لبشرتك من بوبي براون

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هذاهو المكياج الامثل لبشرتك من بوبي براون هذاهو المكياج الامثل لبشرتك من بوبي براون

الثلاثاء 12-07-2016 18:49

منحى عصري وحيوي للألوان الطبيعية المضيئة، يقوم Nude Finish Illuminating Powder & Tinted Moisturizer SPF 15 الجديدين من بوبي براون كوزمتيكس بصقل البشرة ومنحها الهايلايت للحصول على أقصى تألق وانتعاش للوجه. Nude Finish Tinted Moisturizer يجمع الترطيب مع الحماية للتغطية الطبيعية المطلقة بخطوة واحدة سريعة، Nude Finish Illuminating Powder تعزز البشرة دون جهد مع لآلئ مصححة للون. يمكن تطبيقهما معاً أو بشكل منفصل، تبدو البشرة منتعشة على الفور ومتألقة طبيعياً – مظهر الماكياج "الخفي" المثالي.

Nude Finish Illuminating Powder
هذه البودرة الطبيعية الرقيقة ذات لمسة نهائية شفافة تقوم برفع ومنح الإشراق للبشرة مع لمسة من لون متمم وتأثير لؤلؤ ناعم. تأتي بعلبة “Bobbi nude” العصرية، Nude Finish Illuminating Powder تنضم إلى أختها Shimmer Brick كخيار
بودرة شفافة تستخدم على بشرة نظيفة أو فوق الماكياج – اللمسة النهائية المثالية لبشرة متألقة مشرقة طبيعياً.

تمنح النور والإشراق
مشبعة بمزيج مفتح للبشرة من خلاصات التوت والعنب والسكوتيلاريا، تقوم Nude Finish Illuminating Powder بتفتيح البشرة على الفور. كل علبة مضغوطة بستة ألوان من بودرة الهايلايت المصححة للون البشرة، مع مستويات متنوعة من الصبغيات اللؤلؤية، التي تجتمع لتعزيز لون البشرة الطبيعي مع نور شبه شفاف.

Nude Finish Tinted Moisturizer SPF 15
مصمم ليبدو كالبشرة الطبيعية ولكن بشكل أفضل – لون البشرة العصري مع المرطب الواقي هذا ضمن علبة “Bobbi nude” يمنح لمسة من التغطية الشفافة التي تخفي الاحمرار وعدم تجانس اللون. يتم إشباع البشرة على الفور بترطيب منعش مستمر يدوم طوال اليوم للحصول على بشرة أنعم تبدو متألقة بشكل طبيعي.
ترطيب مستمر
يقوم Nude Finish Tinted Moisturizer SPF 15 بزيادة مستويات ترطيب البشرة من خلال ترطيب مستمر. هليورونات الصوديوم، مغناطيس ترطيب فعال يسحب الترطيب من البيئة بينما تقوم عناصر الترطيب المرتكزة على النبات بالمساعدة بحجز الترطيب بالبشرة لتطبيق متجانس. البيرولاتوم، عنصر مرطب يشكل وشاحاً خفيفاً على البشرة لحبس الترطيب لفوائد مرطبة تدوم طويلاً.

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سيدتي