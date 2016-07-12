النظام الغذائى النباتى يجعل الدم أكثر كفاءة فى مكافحة السرطان

نشر الموقع الهندى"بولد سكاى" تقريرا أكد أن الطعام النباتى أكثر صحة للدم، إذ أظهرت نتائج دراسة جديدة أن تناول غذاء نباتى فقط، يمكن أن يجعل الدم فعالا تقريبا 8 مرات فى قتل بعض الخلايا التى تسبب السرطان، كما أن هناك أملا فى التغلب على السرطان، إذا تم خفض معدلات تناول اللحوم والأغذية المصنعة، واستبدالها بالأطعمة النباتية بشكل يومى.

وفى دراسة أجريت عام 2005، وجد الباحثون أن دم النباتيين أصح 8 مرات مقارنة بغير النباتيين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمنع السرطان، وجاء ذلك بعد دراسة أجريت لبعض الأشخاص تناولوا الخضار، والآخرون لم يتناولونه لمدة سنة، وبعد سنة واحدة تم إرسال الدم للاختبار ، ووجد أن دم النباتيين أكثر كفاءة فى مكافحة السرطان مقارنة ببقية المشاركين، وكان هناك تباطؤ فى نمو الخلايا السرطانية فى الأشخاص الذين يأكلون الأطعمة النباتية بشكل منتظم.

وتابع التقرير أن الباحثين جمعوا عينات دم من النساء اللاتى يعانين من سرطان الدم، واتبعوا نظاما غذائيا نباتيا لمدة أسبوعين إلى جانب 30 دقيقة من التمارين يوميا، وعندما تم فحص عينات الدم مرة أخرى وجد الباحثون تباطؤًا فى نمو الخلايا السرطانية إلى حد كبير.

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