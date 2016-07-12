أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بكين تحتج لدى جوبا عقب مقتل 2من جنودها فى هجوم على قوات حفظ السلام الأممية هناك

Google+ Print
بكين تحتج لدى جوبا عقب مقتل 2من جنودها فى هجوم على قوات حفظ السلام الأممية هناك بكين تحتج لدى جوبا عقب مقتل 2من جنودها فى هجوم على قوات حفظ السلام الأممية هناك

لو كانج

ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن نائب وزير الخارجية الصينى تشانغ منغ قام باستدعاء سفير جنوب السودان لدى بكين للإعراب لحكومة جنوب السودان بشكل رسمى عن احتجاج بلاده على الهجوم الذى وقع على قوات حفظ السلام الدولية والذى لقى خلاله إثنان من أفراد البعثة الصينية لحفظ السلام مصرعهم وأصيب خمسة أخرون ، إثنان منهم يعانيان من اصابات بالغة.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ فى تصريح صحفى ان تشانغ حث فى جوبا على تقديم كل ما يلزم من دعم امنى ولوجيستى لقوات حفظ السلام وطالبها بالتعاون مع بكين لمتابعة تداعيات ما حدث والمساعدة فى علاج المصابين فى الهجوم وضمان سلامة المواطنين الصنيين الموجودين على اراضيها.

وتعليقا على اعلان الاطراف المتصارعة فى جنوب السودان لوقف اطلاق النار عبر المتحدث عن أمل بلاده بأن يقوم الجميع بالالتزام الجاد بتلك الخطوة والتمسك بتنفيذ اتفاقية السلام بينهم والقيام بالحفاظ على السلام والاستقرار فى اقرب وقت ممكن.

وعبر لو عن القلق الشديد من الاوضاع المتأزمة فى جنوب السودان ، مشيرا إلى أنه عقب الهجوم قامت وزارة الخارجية الصينية وسفارة الصين فى جنوب السودان بتبنى مجموعة من اجراءات الطوارئ لضمان توفير الحماية للمواطنين الصينيين والشركات الصينية العاملة هناك.

وحث لو الاطراف المتصارعة فى جنوب السودان على وقف اطلاق النار ووضع نهاية لاعمال العنف وتنفيذ اتفاق السلام لاعادة الاستقرار ووقف نزيف الدماء.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور