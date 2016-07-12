بكين تحتج لدى جوبا عقب مقتل 2من جنودها فى هجوم على قوات حفظ السلام الأممية هناك

ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن نائب وزير الخارجية الصينى تشانغ منغ قام باستدعاء سفير جنوب السودان لدى بكين للإعراب لحكومة جنوب السودان بشكل رسمى عن احتجاج بلاده على الهجوم الذى وقع على قوات حفظ السلام الدولية والذى لقى خلاله إثنان من أفراد البعثة الصينية لحفظ السلام مصرعهم وأصيب خمسة أخرون ، إثنان منهم يعانيان من اصابات بالغة.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ فى تصريح صحفى ان تشانغ حث الحكومة فى جوبا على تقديم كل ما يلزم من دعم امنى ولوجيستى لقوات حفظ السلام وطالبها بالتعاون مع بكين لمتابعة تداعيات ما حدث والمساعدة فى علاج المصابين فى الهجوم وضمان سلامة المواطنين الصنيين الموجودين على اراضيها.

وتعليقا على اعلان الاطراف المتصارعة فى جنوب السودان لوقف اطلاق النار عبر المتحدث عن أمل بلاده بأن يقوم الجميع بالالتزام الجاد بتلك الخطوة والتمسك بتنفيذ اتفاقية السلام بينهم والقيام بالحفاظ على السلام والاستقرار فى اقرب وقت ممكن.

وعبر لو عن القلق الشديد من الاوضاع المتأزمة فى جنوب السودان ، مشيرا إلى أنه عقب الهجوم قامت وزارة الخارجية الصينية وسفارة الصين فى جنوب السودان بتبنى مجموعة من اجراءات الطوارئ لضمان توفير الحماية للمواطنين الصينيين والشركات الصينية العاملة هناك.

وحث لو الاطراف المتصارعة فى جنوب السودان على وقف اطلاق النار ووضع نهاية لاعمال العنف وتنفيذ اتفاق السلام لاعادة الاستقرار ووقف نزيف الدماء.

أ ش أ