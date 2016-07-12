أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إحالة رئيس نيابة الهرم إلى «الجنايات» في اتهامه بـ«إحراق مخزن الأحراز»

Google+ Print
إحالة رئيس نيابة الهرم إلى «الجنايات» في اتهامه بـ«إحراق مخزن الأحراز» إحالة رئيس نيابة الهرم إلى «الجنايات» في اتهامه بـ«إحراق مخزن الأحراز»

أرشيفية

قرر النائب العام، نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيس نيابة الهرم لمحكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا بحرق الأحراز.

ويواجه المتهم تهم “الاتفاق بالاشتراك مع آخر في العبث بالأدلة واستغلال صفته العمومية والإخلال المهني الجسيم في أداء عمله وإهدار المال العام”.

وقرر النائب العام في يونيو الماضي حبس رئيس نيابة الهرم، محمد أبو الحسب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإدانته بالاشتراك مع آخرين في حرق مخزن أحراز قضايا، للاستيلاء على عدد منها، وحظر النشر في القضية.

وأظهرت التحقيقات، أن رئيس النيابة المحبوس اتفق مع آخرين، على سرقة مخزن أحراز النيابة العامة، وسهل لمتهم آخر في القضية التسلل إلى مكتبه واقتحام غرفة الأحراز وسرقتها وإشعال النيران فيها.

وكان حريق شب في مخزن نيابة الهرم، أواخر مايو الماضي، وكشفت المعاينة أن الجهاز المتحكم في كاميرات المراقبة بمبنى النيابة تم سرقته، ما يعني أن هناك شبهة جنائية في الحادث، كما أن الباب الخاص بالنيابة وجد مكسورًا، وانتهت التحقيقات إلى إدانة رئيس النيابة وأربعة آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا