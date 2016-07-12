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إيران تستدعي السفير الفرنسي بسبب اجتماع لمعارضين في باريس

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إيران تستدعي السفير الفرنسي بسبب اجتماع لمعارضين في باريس إيران تستدعي السفير الفرنسي بسبب اجتماع لمعارضين في باريس

ارشيفية

استدعت إيران السفير الفرنسي يوم الثلاثاء للاحتجاج على اجتماع عقد في باريس لإيرانيين في المنفى يسعون للإطاحة بالجمهورية الإسلامية.

ونظم المجلس الوطني للمقاومة في إيران- الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق- الاجتماع يوم السبت. وكانت المنظمة قد شنت كفاحا مسلحا ضد الإيرانية بعد الثورة الإيرانية التي وقعت عام 1979 واغتالت العشرات من كبار المسؤولين.

وبحسب رويترز قاتلت المنظمة إلى جانب العراق في حربه ضد إيران في ثمانينيات القرن الماضي لكنها لم تعد تحظى بالرضا في العراق بعد أن أطاح غزو قادته الولايات المتحدة بالرئيس العراقي صدام حسين عام 2003.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أبو القاسم دلفي مدير إدارة غرب أوروبا في وزارة الخارجية الإيرانية قوله “إن الاجتماع الذي عقده من لطخت أياديهم بدماء الشعب الإيراني غير مقبول.”

كان الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق لجهاز المخابرات السعودي قد ألقى كلمة خلال الاجتماع. ويجاهر الأمير تركي بدعم كفاح مجاهدي خلق ضد الحكومة الإيرانية.

 

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