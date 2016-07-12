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مصدر أمنى: حسام حسن محتجز بمعسكر قوات أمن الإسماعيلية تنفيذا لقرار النيابة

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مصدر أمنى: حسام حسن محتجز بمعسكر قوات أمن الإسماعيلية تنفيذا لقرار النيابة مصدر أمنى: حسام حسن محتجز بمعسكر قوات أمن الإسماعيلية تنفيذا لقرار النيابة
نفى مصدر أمنى بمديرية أمن الإسماعيلية، الإفراج عن حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، ومساعده وليد بدر إدارى الفريق، فى واقعة الاعتداء على مصور مديرية أمن الإسماعيلية، مؤكدًا تواجده داخل معسكر قوات أمن الإسماعيلية تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت وكالة رويترز نشرت خبرًا منذ قليل، على لسان سمير حلبية رئيس النادى المصرى البورسعيدى، قال فيه إن النيابة أخلت سبيل حسام حسن مدرب الفريق بعد التصالح مع شرطى اتهمه بالاعتداء عليه خلال مباراة فى الدورى يوم الجمعة الماضى.

رويترز: رئيس النادى المصرى يؤكد الافراج عن "حسام حسن" بعد التصالح مع الشرطى
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