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رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير المستشفيات الحكومية

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رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير المستشفيات الحكومية رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير المستشفيات الحكومية
قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى وزارة الصحة، حيث استعرض مع الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، خطط الوزارة لتطوير المستشفيات الحكومية، والجهود التى تقوم بها الوزارة فى هذا الشأن من أجل تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير وتجهيز المستشفيات الحكومية بجميع المحافظات، والمقرر الانتهاء منها جميعاً وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، وأكد الوزير أن الوزارة أنشأت هيئة التدريب الإلزامى لتنمية مهارات العنصر البشرى، وكذلك بنك المعرفة للتيسير على الأطباء فى الحصول على المعلومات.

رئيس الوزراء يزور مقر "الصحة" للإطلاع على عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع
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