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العثور على جثث 4 مهاجرين وإنقاذ 945 بالبحر المتوسط

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العثور على جثث 4 مهاجرين وإنقاذ 945 بالبحر المتوسط العثور على جثث 4 مهاجرين وإنقاذ 945 بالبحر المتوسط

أرشيفية

قال خفر السواحل الإيطالي إن سفنا أنقذت زهاء ألف مهاجر في ست عمليات إنقاذ منفصلة في البحر المتوسط يوم الثلاثاء بينما جرى العثور على جثامين أربعة في قبو قارب.

وبحسب رويترز قالت منظمة أوفشور إيد ستيشن الخيرية التي يقع مقرها في مالطا إن الأربعة ماتوا اختناقا. وانتشلت سفينة الإنقاذ توباز ريسبوندر التابعة للمنظمة الجثامين الأربعة وأنقذت 400 من نفس القارب.

وقال خفر السواحل إن ست عمليات أنقذت 945 شخصا يوم الثلاثاء في نطاق 48 كيلومترا من الساحل الليبي.

ويعتقد أن القوارب الأربعة ومنها أربعة زوارق مطاطية أبحرت من ليبيا حيث استفادت عصابات إجرامية من انهيار النظام لتجمع مئات الآلاف وربما ملايين الدولارات من المهاجرين مقابل رحلة عبور البحر المحفوفة بالمخاطر.

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