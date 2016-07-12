مقتل شخص وإصابة 4 فى مشاجرة بسبب خصومة ثأرية بالمنيا

قتل شخص وأصيب 4 آخرون فى اشتباكات بسبب خصومة ثأرية، بين عائلتين بقرية حمزاوى بمركز ملوي جنوب المنيا.

حيث تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز ملوى، بوقوع اشتباكات بين عائلتين، أسفرت عن مقتل المدعو حمادة أحمد محمد، 35 سنة، فلاح، وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية.

وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث مركز ملوى، لفض المشاجرة، وتبين من التحريات الأولية، بوجود خصومة ثأرية بين العائلتين منذ 6 سنوات بسبب مشاكل الجيرة، إلى أن حدثت مشادة كلامية بين الطرفين ومن ثم تطورت لمشاجرة، مما أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 4، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.