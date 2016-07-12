أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الاتحاد الفرنسي: استبعاد بنزيمة من المنتخب لن يكون بشكل دائم

Google+ Print
الاتحاد الفرنسي: استبعاد بنزيمة من المنتخب لن يكون بشكل دائم الاتحاد الفرنسي: استبعاد بنزيمة من المنتخب لن يكون بشكل دائم

(إفي): أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريت يوم الثلاثاء أن كريمة بنزيمة لن يتم استبعاده "بشكل دائم" من الوطني.

فيما لم يدل بمزيد من التعليقات حول استبعاد مهاجم ريال مدريد في انتظار تطور قضيته.

وأشار لوجريت في مؤتمر صحفي حول نتائج مشاركة "الديوك" في بطولة كأس امم أوروبا التي لم تستطع فيها فرنسا احراز اللقب لحساب البرتغال، "دائما ما اعتبرته لاعبا جيدا لن يتم تعليقه ولكن المدرب لديه دائما إمكانية استبعاد لاعب حتى لو لم يكن موقوفا".

وشدد على أن هناك اجراءات قضائية جارية و"يجب انتظار تطورها".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد قرر استبعاد لاعب ريال مدريد على خلفية تورطه في قضية ابتزاز بفيديو إباحي ضد زميله بالمنتخب ماثيو فالبوينا.

وأجج بنزيمة الجدل حول استبعاده من المنتخب قبل انطلاق البطولة بأيام بتصريحه بأن المدير الفني للـ"ديوك" ديديه ديشامب "خضع لضغط جهة عنصرية في فرنسا" نظرا لأصول اللاعب الجزائرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات