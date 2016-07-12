الاتحاد الفرنسي: استبعاد بنزيمة من المنتخب لن يكون بشكل دائم

(إفي): أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريت يوم الثلاثاء أن كريمة بنزيمة لن يتم استبعاده "بشكل دائم" من المنتخب الوطني.

فيما لم يدل بمزيد من التعليقات حول استبعاد مهاجم ريال مدريد في انتظار تطور قضيته.

وأشار لوجريت في مؤتمر صحفي حول نتائج مشاركة "الديوك" في بطولة كأس امم أوروبا التي لم تستطع فيها فرنسا احراز اللقب لحساب البرتغال، "دائما ما اعتبرته لاعبا جيدا لن يتم تعليقه ولكن المدرب لديه دائما إمكانية استبعاد لاعب حتى لو لم يكن موقوفا".

وشدد على أن هناك اجراءات قضائية جارية و"يجب انتظار تطورها".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد قرر استبعاد لاعب ريال مدريد على خلفية تورطه في قضية ابتزاز بفيديو إباحي ضد زميله بالمنتخب ماثيو فالبوينا.

وأجج بنزيمة الجدل حول استبعاده من المنتخب قبل انطلاق البطولة بأيام بتصريحه بأن المدير الفني للـ"ديوك" ديديه ديشامب "خضع لضغط جهة عنصرية في فرنسا" نظرا لأصول اللاعب الجزائرية.