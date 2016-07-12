تشكيل الزمالك.. عودة «شيكابالا»..و«مايوكا» يقود الهجوم

أعلن محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة اتحاد الشرطة بعد قليل ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل علي النحو التالي: حراسة المرمى : أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد كوفي واحمد دويدار، ومحمد عادل جمعة وأحمد توفيق، خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم عبد الخالق ومعروف يوسف ومحمود شيكابالا ومصطفى فتحي وفي خط الهجوم: إيمانويل مايوكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء عمر صلاح وحمادة طلبة ورمزي خالد وايمن حفني وعلي جبر ومحمد إبراهيم وباسم مرسي.