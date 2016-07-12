نائب برلماني يتقدم بسؤال للمجلس حول بيع الأثار المصرية بالخارج

تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب،اليوم الثلاثاء، بسؤال لمجلس النواب حول بيع اثار مصرية مهربة في مزاد علني في لندن، جاء نص السؤال كالأتي:

“اين دور وزير الاثار والخارجية تجاة عملية بيع اثار مصرية مهربة في مزاد علني في لندن”.

وكان مدير قاعة بونهامز قد قام بعرض 89 أثرًا مصريًا للبيع بالمزاد العلني في لندن بتاريخ 17 يونيو الماضي وهم عبارة عن مجموعة من التوابيت وأغطية مومياوات وأقنعة وتماثيل ومنحوتات الآلهة المصرية القديمة، إضافة إلى بعض المجوهرات وقطع من الحجر الجيري المنقوش عليها كتابة باللغة الهيروغلوفية وقناعًا خشبيًا كبيرًا يعود لعهد الأسرة الثامنة عشر جزء من تاج الملك مرنبتاح، ابن رمسيس الثاني، وتمثال للمعبودة نيث، حامية الدلتا لدي المصريين القدماء، وتمثال لإله الحكمة عند الفراعنة.

وأضاف النائب البرلماني أن تلك القطع الأثرية تمت سرقتها وتهريبها عبر فترات مختلفة بواسطة عصابات منظمة بريطانية بالإضافة لعلم القائمين على إدارة قاعة المزادات بونهامز بكون تلك الآثار مسروقة ومهربة من مصر.

وأشار زكريا إلى أن قانون حماية الآثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 يعاقب في المادة 43 منه بالسجن المؤبد لسارقي الآثار ومهديه وحائزيه،مطالبًا باستدعاء مسئولي الآثار للتحقيق معهم بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الآثار لاسترداد القطع الأثرية المسروقة والمهربة والمعروضة حاليًا للبيع بصالة مزادات بونهامز التي يديرها حاليًا هنري بيلي.