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الجيش الإسرائيلى يعين حاخاما يجيز اغتصاب غير اليهوديات

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الجيش الإسرائيلى يعين حاخاما يجيز اغتصاب غير اليهوديات الجيش الإسرائيلى يعين حاخاما يجيز اغتصاب غير اليهوديات
يواجه الجيش الإسرائيلى انتقادات لتعيينه لحاخام يحط من قدر الجنديات وبدا ذات مرة أنه يبرر اغتصاب النساء غير اليهوديات في صفوف الأعداء.

وقال الجيش إنه استدعى الحاخام كولونيل "إيال كريم"، اليوم الثلاثاء، على خلفية تصريحات سابقة له بعد انتقادات من جانب نواب فى الكنيست.

وفي عام 2002 نشر على موقع إلكتروني يهودى رد لكريم على سؤال مستخدم حول ما إذا كانت الشريعة اليهودية تتيح للجنود اغتصاب الجنديات فى صفوف الأعداء، حيث قال كريم إن التوراة تجيز للجنود إرضاء "الميول الشريرة" خلال وقت الحرب.

وفى وقت لاحق، قال كريم إنه لا يدافع عن الاغتصاب.

وقال الجيش إن كريم نفى قول إن الجندى مخول له الإضرار جنسيا بأى امرأة خلال الحرب.

وفى السياق نفسه، أبلغت النائبة المعارضة تسيبى ليفنى القناة الثانية فى التلفزيون الإسرائيلى أن وجهات نظر كريم تعنى أنه لا يمكنه أن يكون حاخام الجيش.

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مصر 365