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مديرية تعليم الأقصر تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة‎

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مديرية تعليم الأقصر تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة‎ مديرية تعليم الأقصر تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة‎

وزارة التربية والتعليم

أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن حاجة مديرية التربية والتعليم، بالمحافظة لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، طبقًا للقانون ٩٣لسنة ٢٠١٢ولائحته التفيذيه رقم ٤2٨ لسنة ٢٠١٣.

وقال موسي عبدالله المتحدث الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن الوظائف المعلن عنها تشمل وظائف التوجيه لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، كموجه عام، وموجه أول، و موجه نشاط و تربيه رياضيه، وتربيه اجتماعيه، وتربيه نفسيه، وتربيه مسيحية، ومكتبات وصحافة وإعلام​​.

وأضاف عبدالله، وتشمل الوظائف وظائف التعليم الفنى، وتوجيه الأجهزه الفندقية، والتعليم الزراعى، والتعليم الابتدائى، ورياض الأطفال، والتربية الخاصة والمدارس التجربية، والتجربية لغات، ووكيل مدرسة، و ومدير مدرسة.

وأشار عبدالله، إلي أنه تم الإعلان عن وظائف مدير إدارتي الزينيه والقرنة، وكيل إداره الطود على أن تشكل لجنة من كل إدارة لتلقى طلبات الترشيح، حتى 30 يوليو، وتكون برئاسة مدير الإدارة وعضو شئون قانونية، وعضو شئون عاملين وعضو من كل تتسيق وعضو مالى وإدارى​​.

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