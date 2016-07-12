"الهلال الأحمر" توقع اتفاقية تمويل لإعادة بناء وتأهيل كاسر الأمواج بالمكلا

وقعت هيئة الهلال الاحمر الإماراتي اليوم اتفاقية لتمويل مشروع إعادة بناء وتأهيل كاسر الأمواج بشارع الستين في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت البالغ طولة 1023 مترا وبتكلفة اجمالية تبلغ 123 مليونا و831 الفا و312 ريالا يمنيا.

وقع الاتفاقية رئيس فريق الامارات الاغاثي بحضرموت مطر الكتبي مع شركة بالبحيث وبن الشيخ أبو بكر للمقاولات برعاية محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك وبإشراف وزارة الاشغال العامة والطرق اليمنية وحضور مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس سعيد محسن الكلدي.

وقال مطر الكتبي إن هيئة الهلال الأحمر تسعى في اطار مشاريعها الإنسانية والاغاثية إلى تقديم خدمات افضل في مشاريع التنمية والبنية التحتية ومشاريع الاغاثة.. مضيفا أن هذا المشروع له أهمية خاصة لسكان المكلا وحضرموت بشكل عام حيث يعتبر طريقا حيويا بالنسبة لهم من أجل التخفيف من الازدحام الخانق ومعاناة سائقي المركبات.

واكد ان هذا المشروع يأتي ضمن مبادرات دولة الامارات العربية المتحدة لدعم الاشقاء في اليمن ومنها اعادة تأهيل البنية التحتية حرصا منها على تحسين حياتهم وتجاوز الظروف الصعبة التي يعانون منها في حضرموت.

من جانبه اكد مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس سعيد محسن الكلدي اهمية كاسر الأمواج بشارع الستين بمدينة المكلا الرابط بين منطقتي المكلا وفوة والذي يعتبر شارعا رئيسيا واستراتيجيا هاما يخدم المواطنين اليمنيين في الحركة والتنقل بعد انهياره بسبب الكوارث الطبيعية التي حصلت منذ 2008 مرورا 2010 ونهاية بإعصار تشابالا إضافة الى الرياح الموسمية السنوية.

واشاد بجهود ومبادرات دولة الامارات ودورها في اعادة تأهيل وتنمية وتطوير البنية التحتية باليمن وفي حضرموت على وجه الخصوص.