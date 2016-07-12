اتفاق لإدخال مساعدات لـ100 الف عالق فى الركبان على الحدود الاردنية السورية

اعلنت الأمم المتحدة،اليوم الثلاثاء، التوصل الى اتفاق مع الاردن لإدخال مساعدات "لمرة واحدة" لنحو 100 الف شخص عالقين فى منطقة الركبان شمال شرق المملكة على الحدود مع سوريا.

وقالت ارثرين كازين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في عمان خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس "توصلنا الى اتفاق للتدخل ولمرة واحدة لمساعدة العالقين هناك.

وأوضحت يقدر عدد العالقين هناك بأكثر من 100 الف شخص، وبحثنا مع الحكومة الاردنية التدخل لمساعدتهم بالعمل مع منظمة الامم المتحدة للطفولة، يونيسف، ومنظمة الهجرة الدولية لتوفير طرود تضم طعاما وأشياء اخرى.

وتدهورت اوضاع العالقين في منطقة الركبان بعد اعلانها منطقة عسكرية مغلقة، اثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري اردنى فيها يقدم خدمات للاجئين اوقع سبعة قتلى و13 جريحا في 21 يونيو.

وأعلن الجيش مباشرة عقب الهجوم، الذي تبناه تنظيم داعش، حدود المملكة مع سوريا ومع العراق منطقة عسكرية مغلقة، ما اعاق ادخال المساعدات عبر المنظمات الانسانية.

وحذرت منظمات دولية من تفاقم اوضاع هؤلاء سوءا بعد تعذر وصولها الى تلك المنطقة بعد اعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

وأشارت كازين الى ان الحكومة كانت واضحة جدا معنا بان هذا التدخل سيكون لمرة واحدة، لكنها اكدت التزامها بالعمل معنا لإيجاد حل على المدى الطويل لكيفية ضمان توفير الدعم لمن هم اكثر حاجة.

ولم تعط تفاصيل حول حجم تلك المساعدات او موعد دخولها الى الركبان، الا انها اكدت ان فرقنا تعمل خلال هذه الاثناء على التفاصيل.

وقالت نحن نعمل مع اعضاء آخرين في المجتمع الدولي ومع الاردن كما نتباحث مع السوريين ايضا حول كافة السبل للوصول الى هؤلاء الاشخاص على المدى الطويل.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان رئيس اركان الجيش الاردني مشعل الزبن التقى كازين وبحث معها موضوع العالقين على الحدود.

وأكد الزبن ان مشكلة اللاجئين السوريين مشكلة دولية, تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولى للتعامل معها من خلال آليات مناسبة تحفظ أمن دول الجوار.

واكد الزبن ان المنطقتين الشمالية الشرقية والشمالية مناطق عسكرية مغلقة، ولن يسمح لأى كان باجتياز الحدود، حيث أن أمن المملكة ومواطنيها أولوية أولى لن يسمح المساس بها.

وبحسب الامم المتحدة، هناك نحو 630 الف لاجئ سورى مسجلين في الاردن بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سورى منذ اندلاع النزاع في سوريا فى مارس 2011.