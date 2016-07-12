بسبب العجز المالي.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إسبانيا والبرتغال

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، الشروع في عملية فرض عقوبات اقتصادية على إسبانيا والبرتغال، على خلفية تخطي العجز في ميزانيتهما، نسبة الـ 3% من إجمالي الناتج المحلي لهما.وبحث وزارء مالية دول أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 28 عضواً، خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد، في العاصمة البلجيكية بروكسل موضوع تطبيق أو عدم تطبيق عقوبات على إسبانيا والبرتغال.

وقرر المجلس الشروع في فرض عقوبات على البلدين المذكورين، بسبب العجز في ميزانيتهما ولعدم اتخاذهما اجراءات فعالة لمواجهة ذلك، ووفقا للقرار، ستطبق “اجراءات العجز الحاد في الميزانية” على البلدين.

وستقدم المفوضية الأوروبية للمجلس الأوروبي، توصيتها بشأن العقوبات التي ينبغي فرضها على إسبانيا والبرتغال، خلال فترة 20 يوماً؛ ويمكن للبلدين المذكورين، تقديم تعهدات إلى المفوضية حول نوعية التعديلات التي سيقومان بها خلال 10 أيام.

وفي حال وجدت المفوضية تعهدات تلك الدول كافية بختام مدة الـ 20 يوماً، ستبلغ المجلس بعدم فرض عقوبات أو فرض عقوبات رمزية على تلك الدول، وفي حال رأت أن تعهدات الدول المذكورة غير كافية، ستطلب من المجلس فرض عقوبات عليها وسيصادق المجلس على تلك العقوبات خلال مدة 10 أيام.

ووفقا للقواعد الأوروبية، في حال تخطى العجز في ميزانية أحد دول الأعضاء في الاتحاد نسبة الـ 3%، ينبغي على تلك الدولة الكشف عن التدابير التي ستتخذها لمكافحة العجز بشكل فعال.

وأبلغت إسبانيا بأنَّ (العجز في ميزانيتها نسبة 5.1%، خلال العام الماضي) والبرتغال (بلغ العجز لديها نسبة 4.4%) المجلس الأوروبي، الأسبوع الماضي، عن فشلهما في اتخاذ التدابير اللازمة وتحقيق الأهداف المالية لهما.

وبحسب القواعد الأوروبية، فإن العقوبات الاقتصادية بسبب العجز في الميزانية قد تصل إلى دفع غرامة 0.2% من إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول، إضافة إلى قطع التمويل والمساعدات الأوروبية.

وفي حال تطبيق تلك العقويات، فإن العقوبات المالية قد تصل إلى 2.1 مليار يورو، بالنسبة لإسبانيا و360 مليون يورو بالنسبة للبرتغال.وتأثرت إسبانيا والبرتغال من الأزمة المالية العالمية 2008 بشكل كبير، على إثرها اتخذت الدولتان تدابير تقشفية واسعة، وفقاً لبرامج انقاذ طبقتها.

وتبلغ نسبة البطالة في إسبانيا 19.8%، وفي البرتغال 11.6% وفق أرقام مكتب الرحصاءات الأوروبية “يوروستات”.

ونشرت المفوضية الأوروبية بياناتها حول العجز في ميزانية إسبانيا والبرتغال، للعامين 2014 و2015، وتوقعاتها للعام الحالي و2017.