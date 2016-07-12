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إصابة صومالي في تفجير عبوة ناسفة قرب مقر شرطي بمقديشو‎

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إصابة صومالي في تفجير عبوة ناسفة قرب مقر شرطي بمقديشو‎ إصابة صومالي في تفجير عبوة ناسفة قرب مقر شرطي بمقديشو‎

انفجار عبوة ناسفة

أصيب مواطن صومالي بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء تفجير عبوة ناسفة، قرب مخفر(مقر) للشرطة، وسط العاصمة مقديشو، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر(فضل عدم ذكر اسمه)، إن “العبوة كانت موضوعة داخل حاوية نفايات بالقرب من مخفر للشرطة بحي وابري، وسط العاصمة”، مشيرا إلى أن التفجير أسفر عن إصابة شخص بجروح نقل إلى مستشفى المدينة على الفور.

وأضاف أن الشرطة أغلقت الموقع الذي شهد التفجير، بينما تعمل الجهات المعنية لتأكيد سلامة المنطقة من إمكانية حدوث تفجيرات أخرى.

فيما قال شهود عيان، إن التفجير ألحق أضرارا بالغة بالمخفر.

وتأسست حركة “الشباب”، مطلع عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريًا لتنظيم “القاعدة”، وتُتهم من عدة أطراف بالإرهاب، ودأبت على تنفيذ عمليات “إرهابية” في الصومال، كان آخرها هجوم انتحاري استهدف فندقًا بالعاصمة مقديشو، نهاية يونيو الماضي، وأودى بحياة 25 شخصًا، ولغم أرضي زرعه مقاتلوها جنوب العاصمة، أسفر عن مقتل 17 شخصًا.

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