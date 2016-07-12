وفاة مواطن داخل مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة

لقى، قبل قليل، "محمود.ع" مصرعه داخل ديوان مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من الرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث حوش عيسى يفيد بأنه أثناء قيام النقيب أحمد السيسى معاون المباحث بعمل حملة لتنفيذ الأحكام بدائرة المركز تمكن من ضبط "محمود.ع.ح" المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية.

وبعد اصطحاب المواطن وآخرين تم ضبطهم لمقر ديوان مركز حوش عيسى وفور دخولهم المركز سقط مغشيا عليه وبنقله لمستشفى حوش عيسى العام تبين أنه فارق الحياه نظرا لإصابته بمرض فى القلب، وبالفحص من خلال المستشفى تبين أن سبب الوفاة نتيجة أزمة قلبية ولا توجد أى إصابات ظاهرة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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