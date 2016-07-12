أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - بعد قرار حبس العميد.. جهاز المصري يرفض الاستمرار لمواجهة الإسماعيلي

Google+ Print
خبر في الجول - بعد قرار حبس العميد.. جهاز المصري يرفض الاستمرار لمواجهة الإسماعيلي خبر في الجول - بعد قرار حبس العميد.. جهاز المصري يرفض الاستمرار لمواجهة الإسماعيلي

في رد فعل سريع من الجهاز المعاون لحسام حسن المدير الفني للمصري قرر طارق سليمان المدرب العام إلغاء مران فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل.

ويلعب المصري ضد الإسماعيلي يوم الجمعة في دور الثمانية لكأس .

وقال طارق سليمان لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "علمنا قرار النيابة أثناء المران، فقررنا إلغاء التدريب وأبلغنا اللاعبين بأننا لن نستمر".

وأضاف "تضامنا مع الثلاثي حسام حسن وحسن مصطفى ووليد بدر لن نستمر في مهمتنا".

وتابع "على إدارة المصري أن تتصرف في المباراة سواء بتأجيلها أو البحث عن جهاز فني يقودها.. لكننا لن نقود هذه المباراة".

وأتم "الجهاز الفني لن يدرب في مصر مجددا".

قضت النيابة الكلية بالإسماعيلية حبس حسام حسن وحسن مصطفى المدرب ووليد بدر المدير الإداري أربعة أيام على ذمة التحقيق. (التفاصيل)

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف حسام حسن ثلاث مباريات ومع حبسه أربعة أيام كان سيتأكد غيابه عن مباراة الدراويش حتى من الظهور في المدرجات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر