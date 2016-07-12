خبر في الجول - بعد قرار حبس العميد.. جهاز المصري يرفض الاستمرار لمواجهة الإسماعيلي

في رد فعل سريع من الجهاز المعاون لحسام حسن المدير الفني للمصري قرر طارق سليمان المدرب العام إلغاء مران فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل.

ويلعب المصري ضد الإسماعيلي يوم الجمعة في دور الثمانية لكأس مصر.

وقال طارق سليمان لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "علمنا قرار النيابة أثناء المران، فقررنا إلغاء التدريب وأبلغنا اللاعبين بأننا لن نستمر".

وأضاف "تضامنا مع الثلاثي حسام حسن وحسن مصطفى ووليد بدر لن نستمر في مهمتنا".

وتابع "على إدارة المصري أن تتصرف في المباراة سواء بتأجيلها أو البحث عن جهاز فني يقودها.. لكننا لن نقود هذه المباراة".

وأتم "الجهاز الفني لن يدرب في مصر مجددا".

قضت النيابة الكلية بالإسماعيلية حبس حسام حسن وحسن مصطفى المدرب ووليد بدر المدير الإداري أربعة أيام على ذمة التحقيق. (التفاصيل)

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف حسام حسن ثلاث مباريات ومع حبسه أربعة أيام كان سيتأكد غيابه عن مباراة الدراويش حتى من الظهور في المدرجات.