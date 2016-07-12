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بالفيديو والصور.. محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة شهيد العريش

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بالفيديو والصور.. محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة شهيد العريش بالفيديو والصور.. محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة شهيد العريش
قدم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واجب العزاء لأسر الشهداء الرائد عزت الشافعى الذى استشهد خلال عمل إرهابى بالعريش.

وكان الآلاف من أهالى عزبة عزيز الشرقية والقرى المجاورة التابعة لمركز قلين بكفرالشيخ شيعوا، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد النقيب عزت الشافعى، الذى استشهد فى تفجير مدرعة شرطة بالعريش، يتقدمهم اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، والمهندس محمد مهران رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد جمال إبراهيم مدير إدارة المرور، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وسط جنازة عسكرية وشعبية مهيبة بمسقط رأسه اليوم فور وصول جثمانه، أقيمت صلاة الجنازة من مسجد قرية عزيز الشرقية بمركز قلين.

وخيمت الأحزان على أهالى عزبة عزيز الشرقية وأسرة وأقارب وأصدقاء الشهيد حزنًا وحدادًا على استشهاد النقيب عزت الشافعى، الذى كان يحظى بحب واحترام الجميع.

قال محافظ كفرالشيخ، إن هذا العمل الإرهابى يسعى إلى استهداف قوة وعزيمة المصريين مؤكدا حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبه وصموده خلف قيادته السياسية ودعمه لرجال الجيش الأبطال ورجال الشرطة البواسل، لافتاً ان هذا لن يزيدنا الا عزما وتصميما على محاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

شهيد الشرطة (1)
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اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لشقيق شهيد الشرطة

شهيد الشرطة (2)
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شقيق الشهيد يتلقى العزاء فى وفاة شقيقه من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ

شهيد الشرطة (3)
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الآلاف خلال تشييع الجنازة

شهيد الشرطة (4)
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جثمان الشهيد الرائد عزت الشافعى

شهيد الشرطة (5)
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اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ واللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن قبل صلاة الجنازة


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