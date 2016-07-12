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جمعية القلب الأمريكية: الماغنيسيوم يخفض ضغط الدم المرتفع

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جمعية القلب الأمريكية: الماغنيسيوم يخفض ضغط الدم المرتفع جمعية القلب الأمريكية: الماغنيسيوم يخفض ضغط الدم المرتفع
ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض التى تصيب كبار السن ويطلق عليه اسم "القاتل الصامت" لأنه لا يسبقه أى أعراض ويصيب أكثر من مليار شخص حول العالم.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية جديدة نشرت مؤخرًا عبر مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن الماغنيسيوم هو عنصر أساسى فى جسم الإنسان ويعمل بشكل طفيف فى علاج ارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت الدراسة أن الماغنيسيوم يوجد بوفرة فى الحبوب الكاملة والبقول والمكسرات و الخضروات الورقية الداكنة.
>ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 34 تجربة سريرية، ى تنطوى على 2028 مشاركا، وتبين وجود ارتباط بين تناول الماغنيسيوم وانخفاض ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتلقون فى المتوسط 368 ملليجرام من الماغنيسيوم يوميا لمدة متوسطها ثلاثة أشهر، انخفض لديهم ضغط الدم الانقباضي بمعدل 2.00 (ملليمتر زئبق)، و ضغط الدم الانبساطى 1.78 (ملليمتر زئبق).

وتوصل الباحثون إلى أن ارتفاع مستويات الماغنيسيوم فى الدم يؤدى إلى تحسينات فى تدفق الدم.

وأضاف الدكتور ياكينج سونغ كبير مؤلفى الدراسة وأستاذ فى قسم علم الأوبئة فى جامعة إنديانا، أن هذه الأدلة توحى بأن الحفاظ على مستويات المغنيسيوم معتدلة فى جسم الإنسان قد يساعد فى منع أو علاج ارتفاع ضغط الدم.


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