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الاندبندنت: «دونتس» هدية لمن يجد «بوكيمون» داخل مقر اتحاد العمال البريطاني

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الاندبندنت: «دونتس» هدية لمن يجد «بوكيمون» داخل مقر اتحاد العمال البريطاني الاندبندنت: «دونتس» هدية لمن يجد «بوكيمون» داخل مقر اتحاد العمال البريطاني

جانب من التغريدات

ترجمة – إيمان محمود

سخرت  صحيفة الـ”اندبندنت” البريطانية من اتحاد نقابات العمال البريطاني “TUC”، بعد دعوته على “تويتر” لإيجاد الـ”بوكيمون” داخل مقره الرئيسي بلندن، مقابل “دونتس” هدية.

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية، صباح اليوم، إن أول 12 لاعب يدخلون مقر الاتحاد بشارع “جريت راسل” في لندن لإيجاد الـ”بوكيمون”، سيربحون “دونِت” مجانًا، وبعد فترة قصيرة أعلن الاتحاد انتهاء “الدونتس” ولكنه قال إنه لايزال مسموح بالدخول للمقر وإيجاد الـ”بوكيمون”.

وأشارت “اندبندنت” إلى أن مستقبل جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، أصبح في خطر، بعد أن فقد دعم الكثير من البرلمانيين وبعض الناخبين وبعض أعضاء الحزب.

 

 

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