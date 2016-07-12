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نشرة «ONA»..«أكرم حسني» في مسلسل حصري..وموسم ثالث «لأبلة فاهيتا»..وانطلاقه جديدة لـ«قصر الكلام» بالنهار

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نشرة «ONA»..«أكرم حسني» في مسلسل حصري..وموسم ثالث «لأبلة فاهيتا»..وانطلاقه جديدة لـ«قصر الكلام» بالنهار نشرة «ONA»..«أكرم حسني» في مسلسل حصري..وموسم ثالث «لأبلة فاهيتا»..وانطلاقه جديدة لـ«قصر الكلام» بالنهار

من أعلى اليمين: أبلة فاهيتا – محمد الدسوقي رشدي – أكرم حسني

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج “التوك شو”، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

 بدوره، قال الإعلامي، أكرم حسني، الشهير بشخصية «أبو حفيظة» في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إنَّه “يستعد حاليًا لبطولة مسلسل حصري من المقرر إذاعته على شاشة mbc رمضان 2017 المقبل».. للمزيد اضغط هنــــا 

من ناحية أخرى، أكَّد الإعلامي محمد هاني، رئيس قنوات CBC، إنَّ الموسم الثالث الجديد من البرنامج الكوميدي «أبلة فاهيتا» مقرر له أن يبدأ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل .. للمزيد اضغط هنــــا

في سياق ذي صلة، قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج «قصر الكلام»، على شاشة «النهار وان»، إنَّ”البرنامج يعود بعد غدٍ الخميس بثوبٍ جديد”.. للمزيد اضغط هنــــا
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وبحث الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيدة صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عدد من الموضوعات المهمة، والتعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الاوقاف فى العديد من المجالات .. للمزيد اضغط هنـــا

وتستضيف الإعلامية انجي أنور، مقدمة برنامج «مساء القاهرة» على شاشة TEN، الليلة، الفنان إيمان البحر درويش، للحديث عن خلافاته مع رامز جلال، وحقيقة الرسالة التى بعثها للرئيس ، وهل هو مختلف مع محمد صبحى فكريًا.. للمزيد اضغط هنـــا

وتحل الفنانة الكبيرة أنوشكا، ضيفه على برنامج “لقاء السبت” الذى تقدمه الإعلامية معتزة مهابة، على الراديو 9090، وذلك يوم السبت المقبل .. للمزيد اضغط هنــــا

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