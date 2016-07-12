حكاية ميدو جابر – هداف طارده الاعتزال 3 مرات.. وفوت الأهلي والزمالك فرصة ذهبية لضمه

كان ميدو جابر لاعب مصر المقاصة الحالي على وشك الاعتزال مرتين ولكن القدر كان له رأي آخر ليستمر في الملاعب حتى جعل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يتصارعان على ضمه.

وأرسل الزمالك وفدا للتفاوض حول انتقال جابر ومحمود عبد العاطي "دونجا" إلى الفريق، وتم الاتفاق بالفعل على مبلغ 12 مليون جنيه بواقع 8 مليون للأول و4 مليون للثاني. (طالع التفاصيل)

وبعد هذا الأمر بساعات، بدأ الأهلي في العمل من أجل الحصول على استغناء اللاعب من مصر للمقاصة، وعرض 5 مليون جنيه إلا أن العرض يظل مرشحا للزيادة. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com بعد ذلك أن اللاعب يميل للانتقال للأهلي مفضلا عليه عرض الزمالك، وأن مسؤولي الأخير يحاولون إقناع اللاعب بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض. (طالع التفاصيل)

فكيف بدأت قصة ميدو جابر؟ محمد السنباطي المدير الفني السابق للأولومنيوم والحالي لقنا والذي أشرف على تدريب العديد من اللاعبين مثل عمرو جمال وسيد معوض ورجب بكار والراحل محمد عبد الوهاب يتحدث لـFilGoal.com.

وبدأ السنباطي حديثه قائلا:"قام الراحل محمد الحداد رئيس قطاع الناشئين السابق في الألومنيوم بترشيح ميدو جابر لضمه من الفيوم، وبالفعل قمنا بضمه بمبلغ زهيد للغاية".

وأضاف"تدرب ميدو معي لأربع سنوات وتم تصعيده للفريق الأول من قطاع الناشئين سريعا، فقد كان موهوبا بالفطرة".

وأكمل"خلال تواجده في صفوف الناشئين خاض فترة معايشة مع إنبي لمدة شهر ونجح فيها ليطلب الفريق البترولي ضمه ولكن الألومنيوم طلب الحصول على 100 ألف جنيه ليرفض إنبي ذلك الأمر".

مطاردة الاعتزال

وعن تفكيره في الاعتزال أكثر من مرة واصل السنباطي حديثه"في عام 2012 تعرض ميدو لإصابة غريبة للغاية، فقد كان يلعب كرة قدم خماسية وخرجت الكرة لخارج الملعب وذهب لإحضارها".

وأردف"لكنه سقط وتعرض لشرخ في القدم وغاب لفترة طويلة قاربت على الموسم ما دفعه للتفكير في الاعتزال كثيرا، قبل أن أنجح في إقناعه بالعودة للتدريبات".

وعن المرة الثانية التي فكر فيها لاعب المقاصة في الاعتزال أوضح مدرب الألومنيوم السابق"بعد عودته من الإصابة كان الجهاز الفني قد تغير وتولى نبيل محمود المسؤولية ورفض قيده في البداية لأنه لم يشاهده بسبب الإصابة".

وأكمل"لكنني أقنعت المدرب بقيده وساعدني على ذلك رحيل مصطفى كالوشا ووجود فراغ بالناحية اليسرى حيث كان ميدو يلعب بها وتحت رأسي الحربة أيضا".

وأضاف"عاد ميدو للتألق مجددا مع المدرب عصام مرعي والذي قام بترشيح اللاعب للزمالك من أجل ضمه".

الأهلي والزمالك والمقاصة

وواصل السنباطي"احتل ميدو جابر صدارة هدافي مجموعات الدرجة الثانية على الرغم من أنه لم يكن مهاجما صريحا، وسمع الأهلي بموهبته فأرسل أحد كشافيه ويدعى ناجي خليل الذي سأل عن اللاعب ورقم قميصه لمتابعته وعلم أنه يرتدي رقم 22".

وأكمل"تصادف وجود تبديلات في الأجهزة الفنية للأهلي والزمالك ومع صعوبة ضم لاعبا من الدرجة الثانية أبدى المقاصة رغبته في ضم اللاعب".

وأتبع"سافر اللاعب للفيوم وعاد معه شيك بـ600 ألف جنيه لكن الألومنيوم أصر على بيه بـ700 ألف جنيه، وحينها فكر ميدو في الاعتزال للمرة الثالثة بسبب يأسه من رفض العروض المقدمة إليه وتفويت فرصة اللعب في الدوري الممتاز".

وأضاف"اقترحت عليه أن يتحمل 100 ألف جنيه مما سيحصل عليه من المقاصة كي يتم انتقاله للفريق وبالفعل استجاب كي ينتهي الأمر ويصبح لاعبا في صفوف الفريق الفيومي".

وأردف"كان من الممكن أن يضمه الأهلي أو الزمالك بـ700 ألف جنيه، والآن سعره وصل إلى ملايين لتأخرهم في ضمه مبكرا".

أبرز مميزاته

وعن مميزات ميدو جابر تحدث السنباطي"هو يلعب بلكتا القدمين لكن اليسرى أقوى وهو شبيه في طريقة لعبه لوليد سليمان لاعب الأهلي الحالي".

وأضاف"هو بدأ مسيرته كظهير أيسر لذلك هو مميز في الناحية الدفاعية فضلا عن الهجومية ما ساعده في اللعب أسفل رأسي الحربة".

وأكمل"هو أيضا مميز للغاية في الضربات الثابتة فقد سجل العديد منها في وقت سابق، كما أنه يستطيع التصويب من الثبات أو من الحركة بنفس القوة".

وأتم"أي فريق سيظفر به سيستفيد كثيرا بلاعب جوكر يستطيع اللعب في أكثر من مركز".

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