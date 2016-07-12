بالصور.. وضع علامات تحذيرية حول منخفض مائى يسبب الغرق بشاطئ الغرام

وجه اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، بوضع علامات تحذيرية حول منطقة عميقة بشاطئ الغرام غربى مدينة مرسى مطروح، بعد أن تبين أنها تسبب حالات غرق متكررة بين رواد الشاطئ.

وقال البيان الصادر عن مديرية الأمن إنه تلاحظ تكرار واقائع الغرق بين المصطافين فى مكان واحد بشاطئ الغرام، وعلى الفور كلف مدير أمن مطروح، قوات الحماية المدنية بالعمل على معرفة أسباب الغرق بهذه المنطقة، وبالفحص تبين أن ذلك نتيجة وجود منخفض عميق بالمنطقة يتسبب فى عملية سحب لمن لا يجيد السباحة.

وأضاف البيان أنه تم وضع حواجز وأعلام سوداء ولوحات تحذيرية للمواطنين، كما تم إبلاغ إدارة الشواطئ بمجلس مدينة مطروح لتوفير محددات بلاستيكية حول المنطقة، ومنع السباحة فيها حفاظا الأرواح.



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وضع علامات تحذيرة حول منخفض مائى يسبب الغرق بشاطئ الغرام



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رجال الحماية المدنية خلال تحديد المنطقة الخطرة



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رفع رايات سوداء عند منطقة عميقة تسبب الغرق بشاطئ الغرام



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عمل حاجز لتحذير المصطافين من الدخول للمنطقة العميقة



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جانب من أعمال تأمين الشاطئ



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تحديد المنطقة الخطرة والمنطقة الآمنة بشاطئ الغرام

بالصور.. مدير أمن مطروح يتفقد الحالة الأمنية بالشواطئ

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