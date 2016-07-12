أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. وضع علامات تحذيرية حول منخفض مائى يسبب الغرق بشاطئ الغرام

Google+ Print
وجه اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، بوضع علامات تحذيرية حول منطقة عميقة بشاطئ الغرام غربى مدينة مرسى مطروح، بعد أن تبين أنها تسبب حالات غرق متكررة بين رواد الشاطئ.

وقال البيان الصادر عن مديرية الأمن إنه تلاحظ تكرار واقائع الغرق بين المصطافين فى مكان واحد بشاطئ الغرام، وعلى الفور كلف مدير أمن مطروح، قوات الحماية المدنية بالعمل على معرفة أسباب الغرق بهذه المنطقة، وبالفحص تبين أن ذلك نتيجة وجود منخفض عميق بالمنطقة يتسبب فى عملية سحب لمن لا يجيد السباحة.

وأضاف البيان أنه تم وضع حواجز وأعلام سوداء ولوحات تحذيرية للمواطنين، كما تم إبلاغ إدارة الشواطئ بمجلس مدينة مطروح لتوفير محددات بلاستيكية حول المنطقة، ومنع السباحة فيها حفاظا الأرواح.

1
>

وضع علامات تحذيرة حول منخفض مائى يسبب الغرق بشاطئ الغرام

2
>

رجال الحماية المدنية خلال تحديد المنطقة الخطرة

3
>

رفع رايات سوداء عند منطقة عميقة تسبب الغرق بشاطئ الغرام

4
>

عمل حاجز لتحذير المصطافين من الدخول للمنطقة العميقة

5
>

جانب من أعمال تأمين الشاطئ

6
>

تحديد المنطقة الخطرة والمنطقة الآمنة بشاطئ الغرام

بالصور.. مدير أمن مطروح يتفقد الحالة الأمنية بالشواطئ
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365