غدًا نظر دعوى فرض الحراسة علي «المصرية التجارية» و «أتوموتيف» و«فولكس فاجن»

تنظر غدًا الأربعاء، المحكمة الاقتصادية الدائرة العاشرة الإستئنافية، القضية المقامة من شركة ” مياتكو ” ضد المصرية التجارية، و”أتوموتيف”، وكريم النجار، حيث تقضي الدعوة بفرض الحراسة القضائية علي الشركة لحين الانتهاء من القضايا المقامة بين الطرفين، حتي لا تتضرر مصالح عملاء الماركة الألمانية ” فولكس فاجن ” في مصر.

حيث قامت هيئة الاستثمار قامت بالتفتيش علي الشركة بناء علي طلب الشريك اللبناني، والمالك ٨٥٪ من أسهم الشركة وثبت لها استيلاء كريم النجار علي أموال الشركة، وبناءه دعت إلي جمعية عمومية، وأخذت قرار بعزله من إدارة الشركة، وبالإضافة الي أكثر من ٣٠٠٠ شكوي في جهاز حماية المستهلك من سوء الخدمة وعدم وجود قطع غيار، واستيلاءه علي أموال حاجزين السيارات وعدم تسليمه في الميعاد، الأمر الذي يضر بأموال المساهمين في الشركة، والإساءة الكبيرة لتوكيل “فولكس فاجن” وتم تحرير قضية تهرب جمركي لكريم النجار الشهر الماضي.

> حيث سدد أكثر من خمسة مليون جنيه لمصلحه الجمارك للتصالح بالإضافة أنه تم ابطال مجلس الإدارة بأكمله فأصبحت الشركة الأن بدون مجلس إداره، مما أدي ألي تدهور الوضع المالي والإداري بالشركة، ومما حدا بالشريك اللبناني بإقامته دعوي فرض حراسة عليها في محاولة منه لإنقاذ الشركه من الانهيار.