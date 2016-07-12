أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الامم المتحدة تطلب مساعدات بنحو مليار دولار للسودان

Google+ Print
الامم المتحدة تطلب مساعدات بنحو مليار دولار للسودان الامم المتحدة تطلب مساعدات بنحو مليار دولار للسودان
وجهت الامم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نداء دوليا لجمع مبلغ 952 مليون دولار لتمويل الحاجات الانسانية في السودان للعام 2016، ستخصص بشكل رئيسى للمتأثرين بالنزاع فى اقليم دارفور "جنوب غرب".

ويفترض ان تستخدم هذه المساعدات لتلبية حاجات 4,6 مليون شخص ينحدرون من درافور التي مزقتها الحرب، وحاجات عشرات الالاف الذين لجاوا الى السودان من جنوب السودان فرارا من النزاع الدموى ونقص الغذاء فى بلادهم.

واندلع القتال في دارفور عام 2003 عندما انتفض مسلحون من الاقليم ينتمون الى مجموعات اثنية غير عربية ضد حكومة الرئيس السوداني عمر البشير التي يسيطر عليها العرب، احتجاجا على تهميش اقليمهم سياسيا واقتصاديا.

ورد البشير بحملة عسكرية استخدم فيها القوات البرية والجوية وميليشيا متحالفة معه، وتسبب النزاع بمقتل 300 الف شخص وفق تقديرات الامم المتحدة، وأجبر 2,5 مليون شخص على الفرار من منازلهم.

ومنذ بداية العام وحتى الثالث من يوليو، لجأ 79,571 من جنوب السودان الى السودان، بحسب المنظمة الدولية.

وقالت القائمة بأعمال منسق الامم المتحدة للشئون الانسانية فى السودان نعميه القصير الرجال والنساء من اللاجئين والنازحين يتطلعون الى ان نبذل اقصى جهودنا لمساعدتهم، وتابعت ان غالبية الاموال ستستخدم لتلبية الحاجات الانسانية في اقليم دارفور المضطرب.

وسيخصص جزء من المبلغ (581 مليونا) للنازحين، و225 مليونا للاجئين، و145 مليونا للسكان الفقراء.

وتوقع مسئولون دوليون وسودانيون الا يتم التجاوب بأكثر من 50 % من التمويل المطلوب.

وقال مفوض الشئون الانسانية في حكومة السودان احمد آدم خلال الاعوام الاربعة الفائتة، كنا نحصل على ما بين 55 الى 52 % من التمويل الذي كنا نطلبه.

وتواجه الجهات المانحة ضغوطا كبيرة للمساهمة في المساعدات في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان والصومال.

لكن مسئولة فى مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية فى السودان جين فارهيدين اكدت استمرار وجود رغبة لدى المانحين الدوليين بمساعدة السودان.

في عام 2015، جمعت وكالات الامم المتحدة 604,3 مليون دولار للسودان من اصل اكثر من مليار تضمنها النداء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365