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حبس حسام حسن ومساعده وإدارى المصرى 4 أيام فى الاعتداء على مصور الداخلية

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حبس حسام حسن ومساعده وإدارى المصرى 4 أيام فى الاعتداء على مصور الداخلية حبس حسام حسن ومساعده وإدارى المصرى 4 أيام فى الاعتداء على مصور الداخلية
أصدر المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، قرارًا بحبس حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، ومساعده حسن مصطفى، ووليد بدر إدارى الفريق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة التعدى على مصور العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية.

وكانت النيابة العامة قررت فى صباح اليوم حجز كل من حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، ومساعده حسن مصطفى، وطلب تحريات الأمن العام حول الواقعة، على أن يعاد عرض المتهمين على النيابة برفقة التحريات لاستكمال التحقيقات.

وتسلمت النيابة الكلية بالإسماعيلية منذ قليل، محضر تحريات مصلحة الأمن العام فرع الإسماعيلية، والخاص بواقعة التعدى على مصور العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية، من قبل حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى ومساعده حسن مصطفى وإدارى الفريق وليد بدر.

وقال مصدر أمنى رفض ذكر اسمه إن التحريات أشارت إلى قيام المدير الفنى ومساعده بالتعدى بالضرب على مصور مديرية أمن الإسماعيلية، وتحطيم الكاميرا الخاصة بجهة عمله، بالإضافة إلى اشتراك وليد بدر إدارى فريق النادى المصرى فى واقعة التعدى.

النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها بواقعة مصور الإسماعيلية دون حضور المتهمين

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