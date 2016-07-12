تنفيذ برنامج “تكافل وكرامة” فى شمال سيناء سبتمبر القادم

تم الإعداد لتنفيذ برنامج “تكافل وكرامة” التابع لوزارة التضامن الاجتماعى فى شمال سيناء، اعتبارًا من شهر سبتمبر القادم، حيث عقد اجتماع تمهيدى حول شرح وتفسير البرنامج وكيفية تطبيقه.

وعقد الاجتماع فى مقر جمعية رعاية الطلاب بالعريش، برئاسة منير أبو الخير مدير عام التضامن الاجتماعى، وبحضور الدكتور أحمد الطيب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للبرنامدج، و وائل عبد الكريم استشارى الوزارة ومنسق شمال سيناء، و صبرى محمد مدير إدارة الضمان فى مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، إلى جانب مديرى الإدارات ورؤساء الوحدات الاجتماعية والأقسام الضمانية على مستوى المحافظة.

حيث أكد منير أبو الخير مدير عام التضامن الاجتماعى، على اأدراج محافظة شمال سيناءأ ضمن محافظات ومناطق تنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام كبير من اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، بتنفيذ البرنامج لتغطية جميع الحالات التى ليس لها معاشًا ضمانيًا أو تأمينيًا، وضمان الاستفادة من البرنامج بأكبر قدر ممكن.

وأشار صبرى محمد مدير إدارة الضمان، إلى ضم جميع الفئات الأكثر فقرًا فى المحافظة، ممن ليس لهم أى دخل آخر، فضلاً عن رعاية كبار السن والمعاقين، وضمان دخل ثابت لهم.

وأكد الطيب، على أهمية البرنامج بالنسبة لمحافظة شمال سيناء ورعاية مختلف الفئات، مشيرًا الى أنه سبق تنفيذ البرنامج فى مرحلته الأولى فى 10 محافظات فى الوجه القبلى، بإجمالى نحو 707 آلاف أسرة تستفيد من البرنامج، وأنه يتم اليوم تنفيذ المرحلة الثانية فى 10 محافظات آخرى من الوجه البحرى، والمناطق الحدودية ليتم الصرف لها اعتبارًا من سبتمبر القادم، وأن المرحلة الأولى استمرت حتى 30 مارس 2015، واستهدفت المناطق التى تزيد نسبة الفقر فيها عن 50 % ، وتستهدف المرحلة الثانية حتى ديسمبر القادم، المناطق ذات نسبة الفقر من 30 % فأكثر، وهناك مرحلة ثالثة لاستهداف نسبة الفقر حتى 15 % .

وأعلن أن البرنامج، يتضمن تحويلات نقدية مشروطة لفئات جديدة غير مشمولة فى برنامج الضمان الاجتماعى، وأنه بعد عام ونصف يتم هيكلة وميكنة التكافل والضمان فى برنامج واحد لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، والمستفيدين فى المجتمع عن طريق الوزارة.

وأشار الطيب، الى أن برنامج تكافل وكرامة مختلف عن برنامج الضمان بتوجيهه الى فئات جديدة فى المجتمع، وأنه برنامج تنموى يهدف الشق الأول منه ( تكافل ) إلى الاستثمار فى الأسرة فى مجالى الصحة والتعليم، حيث يستهدف الأسرة التى تضم أطفالًا من عمر يوم حتى 18 عامَا، وليس لها مصدر دخل، فتحصل كل أسرة على مبلغ 325 جنيها كل شهر بخلاف منحة التعليم ( 60 جنيهًا للمرحلة الابتدائية، 80 جنيهًا للمرحلة الثانوية، 100 جنيهًا للمرحلة الجامعية ) بحد أقصى 3 أولاد، ويتم صرف المبلغ كل 3 أشهر مجمعة ( فى شهور مارس ويونية وسبتمبر وديسمبر )، والشق الثانى ( كرامة ) يستهدف فئتى كبار السن ( 65 عامًا فما فوق )، والعاجزين الغير قادرين على العمل نتيجة إعاقة أو مرض مزمن بنسبة عجز أكثر من 50 % بشهادة من الكومسيون الطبى، حيث يتم الصرف بواقع 350 جنيهًا للفرد شهريًا وبحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة.

وأوضح أيضًا، أن الشق الأول ( تكافل ) هو استحقاق أسرى للأسرة التى ليس لها مصدر دخل، أما الشق الثانى ( كرامة ) فهو استحقاق فردى لكل فرد مستحق من كبار السن أو العاجزين.

ومن جانبه أعلن وائل عبد الكريم استشارى الوزارة ومنسق شمال سيناء، أن شروط الصرف ألا يكون أحد الأبوين يعمل فى الحكومة أو القطاع العام، أو يتقاضى معاشًا حكوميًا أو تأمينيًا، وألا يكون خارج البلاد أو يملك حيازة زراعية أكثر من فدان، وأن تكون الأسرة مقيمة فى نفس المنطقة التى يتم الصرف منها، بشرط انتظام الأولاد فى المدارس بنسبة حضور أكثر من 80 % سنويًا، وأن تلتزم الأم بالذهاب إلى الوحدة الصحية للحصول على خدمات الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة، وأنه يتم التأكد من ذلك بالتنسيق مع وزارتى التعليم والصحة.