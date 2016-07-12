بالفيديو والصور.. مطروح تستقبل أولى طائرات الشارتر على متنها 108 إيطاليين

استقبل مطار مرسى مطروح الدولى، اليوم الثلاثاء، أولى طائرات الشارتر قادمة من مطار روما وميلانو بايطاليا على متنها 108 سائحين إيطاليين، مع بداية رحلات طائرات الشارتر خلال الموسم السياحى الحالى بالساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح.



>مطروح تستقبل أولى طائرات الشارتر على متنها 108... by youm7

>وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه من المقرر زيادة عدد الطائرات الشارتر لتصبح أكثر من طائرة شارتر أسبوعيًا، خلال الفترة المقبلة وتستمر هذه الرحلات حتى شهر أكتوبر المقبل، من مدن روما وفيرونا وميلانو بايطاليا إلى مطارى مرسى مطروح والعلمين.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم العمل على تشجيع وجذب السياحة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، عن طريق إقامة معارض بالدول العربية والأوروبية للترويج لمحافظة مطروح سياحيًا، ما ينعكس على زيادة رحلات الشارتر القادمة للمحافظة من عواصم دول العالم، حتى تحتل مطروح مكانة مميزة على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.

وأضاف أن المحافظة تتميز بالاستقرار الأمنى، بين باقى محافظات الجمهورية وذلك بفضل وعى أبنائها، ما يجعلها من المقاصد السياحية المهمة بمصرنا الغالية بالإضافة إلى وجود العديد من المقومات والتنوع السياحى، الذى تتميز به عن باقى المحافظات مثل سياحة السفارى والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية.

من جانبها أكدت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه تم توزيع الدليل السياحى للمحافظة باللغة الإيطالية على السائحين، بناء على توجيهات محافظ مطروح لتعريفهم بأهم المعالم السياحية التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح وواحة سيوة.

وأبدى السياح الإيطاليون إعجابهم بالجو الرائع والاستقرار الأمنى التى تشهده محافظة مطروح على مدار الــ4 سنوات الماضية وتقديرهم لأهالى مطروح المرحبين بضيوفهم من جميع دول العالم عند زيارتهم للمحافظة خلال الأعوام الماضية.



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لحظة وصول أولي طائرات الشارتر قادمة من مطار روما



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الأطفال يستقبلون السياح بالورود



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الأطفال والسيدات يمنحن سائحات روما الورود



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لحظة وصول سائحى روما لمطروح



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صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف خلال استقبال السائحين



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السعادة تسيطر على وجوه السائحين

بالصور.. إقبال كبير على شواطئ مطروح والساحل الشمالى.. المحافظ: لا أزمة فى مياه الشرب ومستعدون للمصيف.. ومدير الأمن: تكثيف الخدمات الأمنية ومراقبة الطريق الساحلى بكاميرات حديثة

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